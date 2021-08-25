شكرا لقرائتكم خبر عن بملابس وأسلحة أمريكية.. أحدث ظهور لعناصر طالبان في أفغانستان (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو ظهور عناصر من حركة “طالبان” التي تسيطر على الحكم في أفغانستان وهم يحملون أسلحة أمريكية متطورة ، ويرتدون زياً عسكرياً يشبه ملابس جنود الجيش الأمريكي.

ونشرت قناة “العربية” مقطع فيديو يبين تحرك عناصر من حركة “طالبان” وهم يحملون أسلحة خفيفة متطورة من صناعة أمريكية، موضحة أنه تم السيطرة على هذه الأسلحة من قبل حركة طالبان.

ووجهت حركة طالبان تحذيرا شديد اللهجة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، متحدثة عن عواقبة وخيمة في حال تلكؤه بشأن سحب قواته من أفغانستان بعد الموعد المحدد.

وكان بايدن وضع سقفا زمنيا لبقاء القوات الأميركية في أفغانستان ينتهي في 31 أغسطس الحالي، لكنه لمّح أخيرا إلى أن القوات قد تبقى بعد هذا التاريخ بسبب عمليات الإجلاء من العاصمة كابل.

وقال المتحدث باسم حركة طالبان، سهيل شاهين، لشبكة “سكاي نيوز” البريطانية إن بقاء القوات الأميركية بعد 31 أغسطس يعتبر خطا أحمر.

وأضاف شاهين “الرئيس بايدن أعلن أنه بحلول 31 أغسطس سيسحب كل قواته العسكرية، ولذلك إذا قام بتمديده، فهذا يعني تمديدا للاحتلال، وهو أمر لا داع له”.