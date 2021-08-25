شكرا لقرائتكم خبر عن «الإرياني»: المحكمة العسكرية قضت بإعدام زعيم الميليشيا و173 آخرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن المحكمة العسكرية أصدرت حكما، بالإعدام حدا وتعزيرا رميا بالرصاص على المتهم عبدالملك الحوثي و173 آخرين ومصادرة جميع أموالهم لتورطهم في الانقلاب العسكري على النظام الجمهوري والسلطات الشرعية والدستورية والتخابر مع دولة أجنبية (إيران) وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب.

وأضاف عبر "تويتر": "حكم المحكمة العسكرية قضى بإتهام الضابط في الحرس الثوري الإيراني المدعو "حسن إدريس إيرلو (إيراني الجنسية) بتهمة الدخول متنكراً الى أراضي الجمهورية اليمنية والتجسس، والاشتراك في الجرائم مع العدو الحوثي وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب".

ويتابع: "المحكمة تقضي بتصنيف "جماعة الحوثي منظمة إجرامية إرهابية، وحظر أنشطتها وحلها ومصادرة ممتلكاتها، ونزع الأسلحة والذخائر والعتاد العسكري منها وتسليمه لوزارة الدفاع"، والزام الحكومة بوضع "استراتيجية وطنية شاملة للقضاء على التمييز بين اليمنيين بسبب العرق أو اللون أو الأصل أو المذهب".

وأوضح أن حكم المحكمة العسكرية، الصادر اليوم الأربعاء، برئاسة القاضي عقيل تاج الدين، رئيس المحكمة، بالحكم في القضية الجنائية رقم 4 لسنة 2020م، بمقاضاة الجمهورية الإيرانية أمام القضاء الجنائي الدولي لثبوت اشتراكها مع جماعة الحوثي في الجرائم محل الدعوى.