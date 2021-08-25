تحركات مصرية مكثفة لدعم استقرار ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تواصل مصر تحركاتها للوقوف بجانب ليبيا والحكومة لإعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية، ودعم خارطة الطريق، وصولا لإجراء الانتخابات العامة.

وعقد السفير المصري في ليبيا تامر مصطفى، عددا من اللقاءات مع وزراء الحكومة الليبية، من بينهم وزراء الخارجية، والتخطيط، والنفط والغاز، والإسكان، والعمل، والاقتصاد، بالعاصمة طرابلس.



فتح السفارة

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان الأربعاء، إن اللقاءات تطرقت إلى مُجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل مواصلة العمل نحو تعزيزها، فضلًا عن الترتيبات الخاصة بإعادة افتتاح سفارة مصر في طرابلس، وكذلك القنصلية في بنغازي تأكيدًا على استمرار دعم مصر للاستقرار في ليبيا.

وأضاف البيان، الذي حصلت عليه ”الخليج 365” على نسخة منه، أنه "تم التباحث كذلك حول عملية الإعمار في ضوء الخبرات والكفاءات التي تتمتع بها مصر، وإمكانية الاستفادة من التجربة المصرية في مختلف المجالات، وذلك على ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتوفير كافة الإمكانات في هذا الشأن".

خارطة الطريق

ولفت البيان إلى أنه تم التطرق إلى الجهود المصرية في دعم مكافحة وباء كورونا واستمرار الجسر البري لنقل الأوكسجين السائل من مصر إلى كافة المناطق الليبية تحت إشراف وزارة الصحة الليبية.

وتابعت الخارجية المصرية، أن "اللقاءات أكدت دعم مصر لليبيا، وبذل كافة المساعي للعمل على تنفيذ خارطة الطريق والاستحقاقات المنصوص عليها، وصولاً إلى إقامة الانتخابات التشريعية والرئاسية في ديسمبر "كانون أول" القادم".

وفي مارس/ آذار الماضي، أعلنت السفارة الليبية في القاهرة عن اتفاق بشأن تسهيل دخول العمالة المصرية إلى ليبيا تم التوصل إليه عقب اجتماع بين مسؤولين من وزارة العمل الليبية، ونظيرتها المصرية.



كما زار وزير العمل الليبي علي العابد القاهرة في يونيو حزيران/ الماضي لإجراء مباحثات لتنيظم إعادة العمالة إلى ليبيا.

ووقعت مصر وليبيا في يونيو/حزيران 2013، مذكرة تفاهم مشتركة بشأن التعاون في مجال الأيدي العاملة والإجراءات المتعلقة بتنظيم وتسهيل انتقالها وفق اللوائح والتشريعات والقوانين المتبعة في كلا البلدين.





وتضمنت الاتفاقية، تنظيم تدفقات العمالة المصرية لليبيا وفقًا لاحتياجات سوق العمل الليبي وألا يتم منح أي عامل مصري تصريح عمل إلا إذا كان وجوده في ليبيا بغرض العمل وليس للزيارة أو للمرور وفقًا للإجراءات المتفق عليها بين البلدين على أن يتم استيفاء إجراءات العمالة التي يتم اختيارها بالتنسيق مع مكتب ملحقي العمل الليبي في مصر.

ومنذ إعادة افتتاح السفارة المصرية في طرابلس مايو أيار الماضي، واصلت مصر إعادة انتشارها في كافة أنحاء ليبيا.



وتتحرك مصر منذ بداية الأزمة في ليبيا مع المجتمعين الإقليمي والدولي لدعم العملية السياسية ووقف جميع صور العنف والاقتتال الداخلي، وحث الأطراف الدولية على وقف إمداد الأطراف الداخلية بالأسلحة والمعدات العسكرية وكل ما يغذي حالة الحرب.

وكانت القاهرة أغلقت سفارتها في العاصمة طرابلس، إثر اقتحامها من مسلحين ليبيين في يناير/ كانون ثاني 2014، واختطاف أربعة من موظفيها والملحق الإداري.