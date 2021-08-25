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إسرائيل تدعو المجتمع الدولي لمنع السلاح النووي عن إيران

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعت إسرائيل، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، إنه على المجتمع الدولي صياغة خطة احتياطية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن إيران يفصلها 60 يوما عن الحصول على المواد اللازمة لصنع سلاح نووي..

وشدد جانتس على أن البرنامج النووي الإيراني يمكن أن يطلق سباق تسلح في المنطقة والعالم بأكمله.

واكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي قال في وقت سابق إن "الجيش الإسرائيلي يعمل بطريقة ممنهجة ومتنوعة من أجل الحد من نفوذ إيران بالمنطقة".

وأضاف أن "التقدم في البرنامج النووي الإيراني جعل الجيش الإسرائيلي يسرع في بلورة خططه العسكرية حيث رصدت لهذا الغرض ميزانية الأمن الأخيرة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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