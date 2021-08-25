أردوغان يتراجع عقب تحذير "طالبان".. بدء الانسحاب من أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت القوات التركية المتواجدة في أفغانستان، مساء الأربعاء، تنفيذ عملية الانسحاب ضمن خروج القوات الأجنبية، عقب ساعات من تحذير طالبان.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، حذرت حركة طالبان أنقرة من تواجد القوات التركية بذريعة حماية مطار كابول بعد إنجاز انسحاب القوات الأجنبية المرتقب بحلول نهاية أغسطس/آب، حسب وكالة رويترز.



كما قال مسؤولان تركيان، إن حركة "طالبان" الأفغانية تصر على انسحاب القوات التركية من كابل بحلول نهاية مهلة 31 أغسطس المحددة لمغادرة القوات الأجنبية.

والأسبوع الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تنوي إجراء محادثات مع طالبان بشأن رفض الحركة السماح لأنقرة بإدارة مطار كابول بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وتجري تركيا محادثات مع مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية بشأن عرض قدّمته أنقرة، للمساعدة في ضمان أمن مطار كابول وعمله، وهو أمر أساسي لتمكين الدول من الإبقاء على حضورها الدبلوماسي في بلد يشهد معارك عنيفة بالتزامن مع انسحاب القوات الأجنبية.



وكان أردوغان قد بحث هذه المسألة مع نظيره الأمريكي جو بايدن خلال لقاء ثنائي جمعهما على هامش قمة لحلف شمال الأطلسي عقدت في يونيو/حزيران الماضي.

وكانت تركيا جزءا من بعثة حلف شمال الأطلسي في أفغانستان ولا يزال لديها مئات الجنود في مطار كابول.