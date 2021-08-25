تداعيات حرائق الغابات بالجزائر.. إقالة 13 محافظا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء الأربعاء، قرارا بإقالة 13 محافظا بينهم محافظ ولاية تيزيوزو التي سجلت أضخم حرائق الغابات.

وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية حصلت ”الخليج 365”، فقد تقرر إقالة محافظين وتعيين ولاة جديد بـ13 محافظة من أصل 58.



وذكر البيان أنه "طبقاً لأحكام المادة 92 من الدستور، أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم، حركة في سلك الولاة والولاة المنتدبين".

وشملت القرارات 6 إقالات بـ6 محافظات و13 تعييناً جديدا للولاة بـ13 محافظة، وتتعلق الإقالات بـكل من حمود جامع، بصفته واليا لتيزي وزو وهي أكثر الولايات التي تضررت من الحرائق الأخيرة، عبد القادر بن سعيد والي لسكيكدة، أحمد عبد الحفيظ ساسي والي قسنطينة، كمال توشن والي للبيض، إيدير مدباب والي النعامة، ومهدي بوشارب والي عين قزام.

بينما شملت التعيينات الجديدة محافظات: بجاية، بشار، تيزي وزو، الجلفة، سعيدة، سكيكدة، قالمة، وهران، البيض، تيبازة، النعامة، عين قزام، كما عين تبون 6 ولاة منتدبين جدد تابعة لولاية الجزائر العاصمة.

ولم تذكر الرئاسة أسباب حركة التغيير الجزئية، إلا أنه جرت العادة من قبل رؤساء الجزائر إجراء تعديلات دورية وسنوية على جهاز الولاة بما يتماشى مع متطلبات كل محافظة، أو نتيجة لإخفاقات في التسيير.

وشهدت الجزائر حرائق ضخمة وغير مسبوقة هزت 20 محافظة كاملة، خلفت مقتل نحو 169 شخصاً وخسائر مادية هائلة، فيما كانت محافظة تيزيوزو أكثر المحافظات تضررا من النيران التي أتت على معظم ثورتها الغابية ومحاصيلها الزراعية.

واتهمت الجزائر رسمياً حركتي "رشاد" الإخوانية "الماك" الانفصالية الإرهابييْن بالوقوف وراء حرائق الغابات وجريمة قتل وحرق وذبح الشاب جمال اسماعيل، وأكدت "ثبوت تورطهما في هذه الجرائم"، وتعهدت بمعاقبة الجناة.