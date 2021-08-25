شكرا لقرائتكم خبر المغرب: مبررات زائفة وعبثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعربت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عن أسفها «للقرار الأحادي» الذي اتخذته الجزائر بقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ووصفت الوزارة، في بيان القرار بـ«غير المبرر»، مضيفة أنه كان «متوقعا بالنظر إلى منطق التصعيد الذي تم رصده خلال الأسابيع الأخيرة».

وأشار المغرب إلى أنه يرفض بشكل قاطع «المبررات الزائفة، بل العبثية التي انبنى عليها هذا القرار».

وقالت الوزارة إن المملكة المغربية ستظل «شريكا موثوقا ومخلصا للشعب الجزائري وستواصل العمل بكل حكمة ومسؤولية من أجل تطوير علاقات مغاربية سليمة وبناءة».