المغرب: مبررات زائفة وعبثية

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ووصفت الوزارة، في بيان القرار بـ«غير المبرر»، مضيفة أنه كان «متوقعا بالنظر إلى منطق التصعيد الذي تم رصده خلال الأسابيع الأخيرة».
وأشار المغرب إلى أنه يرفض بشكل قاطع «المبررات الزائفة، بل العبثية التي انبنى عليها هذا القرار».
وقالت الوزارة إن المملكة المغربية ستظل «شريكا موثوقا ومخلصا للشعب الجزائري وستواصل العمل بكل حكمة ومسؤولية من أجل تطوير علاقات مغاربية سليمة وبناءة».
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