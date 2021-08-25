إسرائيل تهدم مسجدا وبئر مياه في الخليل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هدمت جرافات القوات الإسرائيلية أمس أساسات مسجد، ووحدة صحية، وبئر مياه في منطقة زعطوط شرق يطا، جنوب الخليل.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور قوله «إن جرافات الاحتلال هدمت أساسات مسجد أقامه الأهالي في المنطقة المذكورة، قرب برية بني نعيم شرق الخليل، إضافة إلى وحدة صحية، وبئر مياه».

ووفق الوكالة، «هدم الاحتلال خلال الأسبوع المنصرم في المنطقة ذاتها آبارا لجمع المياه، وجدرانا استنادية على أراضي المواطنين، بهدف دفعهم على الرحيل من المنطقة لصالح الاستيطان».

ونقلت وكالة (وفا) عن رئيس مجلس قروي الولجة خضر الأعرج قوله «إن المنزل يقع في منطقة عين جويزة ويعود لمواطن فلسطيني، مشيرا إلى أن عملية الهدم جرت بحجة عدم الترخيص.

وتتعرض منطقة عين جويزة لهجمة استيطانية واسعة.