الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل

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وبين المصدر، وفقا لبيان على الموقع الإلكتروني للقوات المسلحة الأردنية، أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة.
وأكد المصدر أن القوات الأردنية «ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني».
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