شكرا لقرائتكم خبر الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أمس أن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت محاولة تسلل لشخص من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وبين المصدر، وفقا لبيان على الموقع الإلكتروني للقوات المسلحة الأردنية، أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات الأردنية «ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني».