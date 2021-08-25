شكرا لقرائتكم خبر الحوثيون حولوا ملعب إب إلى صالة أفراح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني حجم السطو والانتهاكات الحوثية بحق ممتلكات الدولة بمحافظة إب وسط اليمن ضمن عمليات التجريف للممتلكات العامة والخاصة والانتهاكات الحوثية المستمرة لحق اليمنيين.

ونشر صورا تظهر عناصر حوثية تقوم بتحويل أرض ملعب إب إلى مكان لإقامة حفل زفاف لأحد قياداتها، وكتب «في تصرف همجي حتى الملاعب الرياضية لم تسلم من ميليشيات الحوثي التي اقتحمت الملعب الرئيس المتبقي لتدريب الأندية الرياضية في مدينة إب، وقامت بحفر وتجريف أرضية الملعب ونصب خيام عرس نجل أحد قياداتها المدعو أسامة الحاكم، وسط استياء واسع من الشباب والرياضيين وكافة أبناء المدينة».

وكانت منظمة الجند لحقوق الإنسان وثقت أكثر من 700 انتهاك في محافظة إب الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية، خلال النصف الأول من العام الجاري، توزعت بين القتل والإصابة والاختطاف والتعذيب في السجون والمداهمات والاقتحامات والنهب والسطو على الممتلكات العامة والخاصة ومحاولات تطييف المجتمع والتجنيد الإجباري وغيرها من الانتهاكات.

من جهة أخرى، حذرت الأمم المتحدة، من مستويات مقلقة لاحتياجات النازحين في محافظة مأرب، الذين وصل عددهم منذ بدء عام 2021 إلى 24 ألف شخص.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان نشرته عبر موقعها الالكتروني، «إنه في وقت يجبر فيه القتال بمأرب المزيد من الأشخاص على الفرار، نحذر من مستويات مثيرة للقلق من حيث الاحتياجات الإنسانية بين مجتمعات النازحين، بما في ذلك المأوى».

وأضافت «منذ بداية عام 2021، نزح ما يقرب من 24 ألف شخص بسبب الاشتباكات المسلحة والقصف والضربات الجوية بالمحافظة». ومنذ بداية فبرايرالماضي 2021، كثف الحوثيون هجماتهم في مأرب للسيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيس لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز. وأوضح البيان الأممي أن مأرب تستضيف بالأصل ربع عدد النازحين داخليا والبالغ عددهم 4 ملايين شخص، وذلك بعدما التمسوا الأمان في المراكز الحضرية وفي حوالي 150 مخيما عشوائيا.

مشاهدات يمنية:

