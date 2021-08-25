شكرا لقرائتكم خبر إيران تعترف بالمقاطع المسربة من سجن الموت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقر رئيس منظمة السجون الإيرانية محمد مهدي حاج محمدي، بصحة المقاطع المسربة من داخل سجن إيفين سيئ السمعة المعروف بـ(سجن الموت) في طهران.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، بحسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس، «إنه يتحمل المسؤولية عن هذه السلوكيات غير المقبولة، في هذا السجن الذي يضم العديد من المعارضين السياسيين والمعتقلين الأجانب أو المزدوجي الجنسية، الذين تستعملهم طهران عادة كورقة مساومة مع الغرب».

وتعهد بتجنب تكرار مثل هذه الحوادث المريرة ومواجهة الجناة، وكتب «أعتذر لله تعالى، وللمرشد الأعلى الغالي، ولأمتنا العظيمة، ولضباط السجون النبلاء الذين لن يتم تجاهل جهودهم بسبب ما يرتكبه آخرون»، ولم يعرض المسؤول الإيراني أي خطة حول كيفية التعامل مع الانتهاكات في إيفين.

وتأتي التصريحات بعد انتشار مقاطع مصورة من داخل السجن تظهر انتهاكات عدة بحق المعتقلين نشرتها مجموعة من القراصنة اخترقت كاميرات المراقبة في السجن من أجل تسليط الضوء على الظلم الذي يرتكب بحق السجناء والمعتقلين المعارضين في البلاد.

وبعد الاختراق الكبير الذي نفذته مجموعة من القراصنة، تطلق على نفسها اسم (عدالة علي)، ناشرة ما حصلت عليه من تسللها الكترونيا إلى سجن إيفين، عمدت تلك المجموعة إلى إنشاء حساب جديد على قناة تليغرام، وبثت مقاطع جديدة على الحساب المذكور، يعرض كافة التسجيلات المصورة في السجن.