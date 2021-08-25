الجيش الأمريكي يوجه ضربة قوية إلى إسرائيل

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت وسائل إعلامية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الأمريكي قرر عدم شراء المنظومة الدفاعية الإسرائيلية "القبة الحديدية".

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن القرار الأمريكي الخاص برفض شراء منظومة "القبة الحديدية" يأتي بعدما أجرى الجيش الأمريكي اختبارات حاسمة للنظام الإسرائيلي الذي طورته شركة "رافائيل" لأنظمة الدفاع المتقدمة.

وأضافت الصحيفة أن الصناعات الدفاعية الأمريكية قامت بإجراء اختبارات مقارنة بين النظامين الأمريكي والإسرائيلي، موضحة أن الأول يدور حول منظومة "Dynetics"، المملوكة لشركة "Leidos" الأمريكية، وذلك خلال الشهر الماضي في نيو مكسيكو، واختارت الإدارة الأمريكية المنتج المحلي.

وأشارت إلى أن نظام Dynetics المسمى Enduring Shield، يوفر إمكانية اكتشاف الصواريخ بزاوية 360 درجة، كما يمكنه إطلاق النار على تهديدات متعددة في وقت واحد، فضلا عن أن النظام الأمريكي سهل الاستخدام ويمكن دمجه مع نظام قيادة الدفاع الجوي والصاروخي للجيش الأمريكي، بشكل كامل.

ونقلت الصحيفة عن وزارة الأمن الإسرائيلية وشركة "رافائيل" للصناعات الدفاعية أنهما لن يعلقا على الخطوة الأمريكية، ولكن في حال تأكيدها، فسيكون ذلك بمثابة انتكاسة كبيرة للحكومة الإسرائيلية، والصناعة العسكرية الإسرائيلية.

وبحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، فإن متوسط سعر جهاز "القبة الحديدية" يبلغ حوالي 27 مليون شيكل حوالي 7.12 مليون دولار، مع الإشارة إلى أن شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية، التي تصنع رادارات القبة الحديدية، قد بلغت مبيعات قياسية بقيمة 4.2 مليار دولار، في العام الماضي، أي حوالي 3.58 مليار يورو.