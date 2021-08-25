شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عن "تنسيقية الأحزاب": الرئيس السيسي الداعم الأول للفن والإبداع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائما يدعم الفن والارتقاء بالثقافة والإبداع، خلال الأعمال الفنية والدرامية.

ووجه مصطفى، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى الشكر للواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على الاستجابة السريعة لجهود تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في إنهاء الأزمة التي احتلت مساحة من الجدل العام خلال الأيام الماضية، عقب صدور قرار من محافظة القاهرة بوضع تسعيرة للتصوير السينمائى أو الدعائي مدة يوم بأى من شوارع القاهرة بمبلغ 100 ألف جنيه، وهو الأمر الذى اعترض عليه السينمائيون، كونه يعطل مسيرة السينما، ويضع القائمين على هذه الصناعة المهمة في مأزق حقيقي، متابعا: "نشكر محافظ القاهرة على سرعة الاستجابة وهذا يؤكد سرعة تحرك الدولة المصرية لحل الأزمات".

وأوضح وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال كان فى انتظارهم أمام مكتبه واستقبلهم من أمام المصعد مباشرة، وهذا يؤكد روح التعاون، و التوصل إلى حل سريع للأزمة مع نقابة المهن التمثيلية، وهذه الاستجابة السريعة تعكس حرص الدولة على أهمية الفن والفنانين.