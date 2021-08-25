الرئاسة اللبنانية تنفي تصريح عون أنه باق في منصبه بعد انتهاء ولايته

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (د ب أ)

نفت الرئاسة اللبنانية ما أعلنه الإعلامي جاد غصن في مقابلة على قناة "الجديد" المحلية من أن الرئيس ميشال عون قال أمام السفيرتين الفرنسية آن جريو والأمريكية دوروثي شيا أنه باق في الرئاسة بعد انتهاء ولايته إذا لم تشكّل حكومة جديدة.

وقال مكتب الإعلام في الرئاسة في بيان مساء اليوم الأربعاء "بثّت محطة "الجديد" مقابلة قبل ظهر اليوم مع الإعلامي جاد غصن أورد فيها كلاماً ادّعى فيه أن عون قاله أمام السفيرتين الفرنسيّة والأمريكيّة في لبنان حول تشكيل الحكومة، وبقائه في سدّة الرئاسة بعد انتهاء ولايته الرئاسية، في حال لم تشكّل حكومة جديدة".

وأضاف البيان "أن كلام الإعلامي غصن على محطة "الجديد" لا أساس له من الصحة وهو مختلق ومن نسج الخيال، ويندرج في إطار الروايات الكاذبة التي تُنسج من حين إلى آخر لتضليل الرأي العام والإساءة إلى موقع الرئاسة وشخص الرئيس".