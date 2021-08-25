توافد نجوم الكرة على عزاء والدة أحمد حسن بمسجد الشرطة بالشيخ زايد - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تصوير- هاني رجب

بدأ، مساء الأربعاء، عزاء والدة أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق، بساحة مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وكان أول الحاضرين لتقديم واجب العزاء، هادي خشبة لاعب الأهلي السابق، ومحمد زيدان نجم الكرة المصرية السابق.

وتوفيت والدة أحمد حسن في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين الماضي، وشيعت الجنازة بمشاركة المئات من أهالي مدينة مغاغة، أقصى شمال محافظة المنيا، وأدوا الصلاة عليها فى مسجد السلام عقب صلاة الظهر، بحضور عدد كبير من الرموز الشعبية بالمحافظة وأعضاء مجلس النواب.

وأدى أحمد حسن، صلاة الجنازة على جثمان والدته بمسجد السلام بمدينة مغاغة شمال محافظة المنيا عقب صلاة الظهر.