الخارجية الأمريكية: هناك تعذيب منهجي في السجون الإيرانية

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان قبل قليل أن "اللقطات المسربة من سجن إيفين سيئ السمعة في إيران تؤكد ما عرفناه طويلا بأن هناك تعذيبا منهجيا في السجون الإيرانية". وأضافت: "ندعو إيران للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين واحترام كرامتهم".

وكان رئيس مصلحة السجون الإيرانية قد أقر الثلاثاء بارتكاب عناصر في أجهزته "ممارسات غير مقبولة"، وذلك بعد نشر قراصنة معلوماتية تسجيلات فيديو تظهر ارتكاب أعمال عنف بحق معتقلين.

وجاء في تغريدة أطلقها رئيس مصلحة السجون الإيرانية محمد مهدي حاج محمدي تداولتها وسائل إعلام إيرانية "في ما يتعلق بـ(سجن إيفين في طهران) أتحمّل مسؤولية هذه الممارسات غير المقبولة وأتعهّد عدم تكرار هذه الأفعال والتعامل بحزم مع المرتكبين".

والأحد نشرت وسائل إعلام ناطقة بالفارسية تبث من خارج إيران ما وصفته بأنها تسجيلات فيديو تلقّتها من مجموعة لقراصنة المعلوماتية تطلق على نفسها تسمية "عدالة علي" تظهر حراسا في السجن يتعرّضون بالضرب لمعتقلين ويسيئون معاملتهم.

وبحسب وسائل الإعلام هذه فإن هذه التسجيلات التقطتها كاميرات المراقبة في سجن إيوين في طهران واستحصل عليها قراصنة اخترقوا نظام المعلوماتية في المعتقل.

وتظهر صورة تم تداولها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي ما قيل إنه مركز مراقبة في المنشأة، شاشات يتوسطها شعار ميزان مائل فوق عبارة "هجوم سيبراني" بالأحمر ورسالة تصف "سجن إيفين" بأنه "وصمة عار" وتدعو إلى "الإفراج عن كل السجناء السياسيين".