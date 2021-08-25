جرافات إسرائيلية تهدم أساسات مسجد في الخليل

هدمت جرافات القوات الإسرائيلية، الأربعاء، أساسات مسجد، ووحدة صحية، وبئر مياه في منطقة «زعطوط» بشرق «يطا»، جنوب الخليل. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان، راتب الجبور، قوله: «جرافات الاحتلال هدمت أساسات مسجد أقامه الأهالي في المنطقة المذكورة، قرب برية «بني نعيم» بشرق الخليل، بالإضافة إلى وحدة صحية وبئر مياه». ووفق الوكالة «هدم الاحتلال خلال الأسبوع المنصرم في المنطقة نفسها آبارا لجمع المياه، وجدرانا استنادية على أراضي المواطنين، بهدف دفعهم إلى الرحيل من المنطقة لمصلحة الاستيطان».



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