مقتل مسلح خارج السفارة الفرنسية في تنزانيا

قتل مسلح بالرصاص أمام مبنى السفارة الفرنسية في دار السلام، العاصمة التجارية لتنزانيا، بعد أن قتل شرطيين. وأظهرت مقاطع فيديو تم بثها على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي أن المسلح الذى كان بحوزته سلاحان ناريان آليان على الأقل اشتبك في تراشق بالأسلحة مع رجال الشرطة. ولا يبدو أن المسلح كان يستهدف المركبات المارة والمشاة على طول طريق «علي حسن معيني» المزدحم الذى شهد الحادث. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء الأربعاء عن مفتش عام الشرطة سيمون سيرو قوله للصحفيين إنه لم يعرف بعد الدافع وراء هجوم المسلح ولا هويته. ويقع مبنى السفارة الفرنسية في الناحية المقابلة للسفارة الأمريكية السابقة في دار السلام التي فجرها تنظيم القاعدة قبل 23 عاما في هجوم أودى بحياة 11 شخصا.



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