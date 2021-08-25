العراق.. الكشف عن تورط جهات خارجية بحرب الكهرباء

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ دقيقة واحدة

يواجه العراق مشكلة استهداف أبراج الكهرباء في مختلف محافظات العراق، إذ كشف نائب عراقي اليوم الأربعاء، عن تورط جهات خارجية في تفاقم أزمة الكهرباء التي تشهدها البلاد مؤخرا، لافتة إلى أن “هناك أحزاب فاسدة هي جزء من حرب الكهرباء في البلاد”.

النائب العراقي “كريم أبو سودة” قال: إن “العراق يتعرض فعليا لحرب ممنهجة في استهداف خطوط الكهرباء في عدة محافظات، حيث بلغت مستويات خطيرة جدا في الاسابيع الاخيرة خاصة مع استهداف عشرات الأبراج وتسببها بأضرار مادية كبيرة”.

وأوضح النائب العراقي أن “بلاده مستهدفة من قبل من وصفهم بالعصابات الإجرامية والفاسدين بالإضافة إلى أن بعض الدول لاتريد أن ينهض العراق ويحقق الاكتفاء الذاتي من الطاقة الكهربائية كونه يستورد بمبالغ مالية كبيرة توضع في الموازنة السنوية”.

في سياق منفصل، وقع الصين اليوم الأربعاء، في العاصمة بغداد اتفاقا مبدئيا لإنشاء محطات للطاقة الشمسية للحد من أزمة نقص الطاقة الكهربائية في العراق.