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السيسي يصدر تعليمات بتحويل مصر لمنطقة لوجستية عالمية

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ 3 ساعات

عبد الفتاح السيسي

أفادت صحيفة “اليوم السابع” بأن وزارة المالية المصرية اكدت أن هناك تعليمات رئاسية لتحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية لاستغلال الفرص التنموية الواعدة التى تتيحها مصر فى مشروعاتها القومية العملاقة غير المسبوقة.

وأضافت الوزارة، أن هناك توجيهات رئاسية بتسريع وحوكمة وتيرة العمل بالمشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، بهدف تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة، ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية بالاعتماد على المنصة الإلكترونية الموحدة “نافذة”، التي تربط جميع الموانئ إلكترونيا.

وأشارت إلى أنه تم استحداث المراكز اللوجستية بالقاهرة وشرق وغرب بورسعيد، وبورتوفيق، والعين السخنة، ودمياط، والدخيلة، والإسكندرية، وبذلك تغطى منصة “نافذة” 95٪ من صادرات وواردات مصر، ومن المستهدف قبل نهاية عام 2021، أن تمتد منصة “نافذة” إلى كل موانئ مصر.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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