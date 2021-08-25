كورونا وراء حدوث تغيير فـي مجال الأطعمة

برلين ـ د ب ا: أثرت جائحة كورونا على مختلف مجالات الحياة في أنحاء العالم، وكان مجال الغذاء من بينها. فقد أدى فرض مختلف الدول لإغلاق المطاعم لفترات طويلة من الزمن، إلى اللجوء إلى خدمة توصيل الطلبات إلى المنازل التي عن طريقها يستقبل الزبائن ما لذ وطاب من الوجبات الجاهزة. وحتى بعد السماح بتناول الأطعمة في خارج المطاعم وداخلها أحيانا لمن يسمح لهم بذلك، بعد انخفاض إصابات الكورونا، أصبحت عادة الأكل في المنزل شائعة، وتراجعت الرغبة في تناول الأكل خارجه ولجأ الكثيرون إلى شراء الوجبات من المطاعم ثم تناولها في منازلهم. وقد كان هذا الاتجاه وراء قيام فندق ذائع الصيت على المستوى العالمي في برلين إلى افتتاح منصة يبيع من خلالها مختلف أنواع المأكولات التي يمكن للزبائن أخذها معهم. ولوحظ أن جائحة كورونا كانت وراء قيام بائعي الأطعمة الفاخرة التي كانت قاصرة على الأثرياء بالسعي لاجتذاب عدد أكبر من الزبائن من مختلف الفئات ممن يحبون تلك الأطعمة. كما أدت الجائحة إلى تغيير بعض المفاهيم الخاصة بالأطعمة؛ حيث أصبحت هناك نزعة لزيادة التقدير للأطعمة المحلية في مختلف دول العالم، كما قال بعض خبراء التغذية.