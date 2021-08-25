الجائحة فـي مرحلة حرجة بـ«آسيا ـ المحيط الهادئ»

■ السعودية تسمح لجميع الجنسيات بالعودة

■ وصول 500 ألف جرعة لقاح للضفة الغربية وغزة

■ أميركا تكشف خلال أيام عن تقرير حول منشأ الفيروس

■ كورونا أصبح السبب الرئيسي التاسع للوفاة بإنجلترا

مانيلا ـ عواصم ـ وكالات: حذرت منظمة الصحة العالمية أمس من أن جائحة كورونا تمر “بمرحلة حرجة” في منطقة آسيا ـ المحيط الهادئ، وأكدت ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة للحد من انتقال العدوى الآن لتجنب ظهور متحورات جديدة، أكثر خطورة. ولفت المدير الإقليمي للمنظمة في غرب المحيط الهادئ، تاكيشي كاساي، إلى أن عدد حالات الإصابة والوفيات بكورونا في دول آسيا ـ المحيط الهادئ “يرتفع بشكل حاد” لأسباب، على رأسها انتشار متحور دلتا، شديد العدوى، من فيروس كورونا. وكشف كاساي أنه خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر أغسطس الجاري، سجلت المنطقة 10% من إجمالي الإصابات في العالم، وأكثر من 8% من الوفيات. وقال المسؤول في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت:”في هذه المرحلة الحرجة من الجائحة، دعونا نواصل العمل معا”. وشدد كاساي:”إننا قادرون على تقليل الخطر الذي يمثله الفيروس من خلال الاستفادة القصوى من كل أداة لدينا لمكافحته اليوم.”

خليجيا، أعلنت السعودية السماح لجميع الجنسيات بالعودة إلى المملكة، في مقدمتهم مصر والإمارات ولبنان، شرط أن يكونوا تلقوا جرعتين من اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا داخل المملكة. الى ذلك، ذكرت لجنة الطوارئ الحكومية لمواجهة فيروس كورونا في اليمن أنها سجلت ثاني أكبر حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد منذ بدء موجة تفش جديدة للفيروس بعد أشهر من الانحسار. وقالت اللجنة التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ومقرها عدن في بيان إنه تم تسجيل 41 إصابة جديدة بكوفيد19 في ثاني أكبر حصيلة معلنة خلال الموجة الثالثة من الوباء في أقل من أسبوع. في السياق وصلت أمس الاول إلى الضفة الغربية وقطاع غزة شحنة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد تضم 500 ألف جرعة تبرعت بها الولايات المتحدة. وبحسب وكالة “رويترز”، فإن هذه الشحنة البالغة 500 ألف جرعة من لقاح مودرنا، جاءت عبر مبادرة الوصول العالمي للقاحات (كوفاكس). ومن المقرر أن تحصل الضفة الغربية على 300 ألف جرعة من هذه التبرعات، بينما سيكون نصيب قطاع غزة 200 ألف جرعة. ويتوقع مسؤولون فلسطينيون الحصول على مليون جرعة من لقاح فايزر في سبتمبر.

دوليا، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في إفادة إعلامية، إن البيت الأبيض يتوقع إصدار نسخة غير سرية من تقرير المخابرات الأميركية حول أصول فيروس كورونا في الأيام القليلة المقبلة. وقالت ساكي، “يستغرق الأمر عادة يومين، إن لم يكن أطول، لتجميع نسخة غير سرية لتقديمها علنا، ومن الواضح أن الرئيس سيتم إطلاعه أولا على أي نتائج. لذلك ليس لدي تاريخ محدد، ولكنني أتوقع ذلك أن يكون بعد عدة أيام من الغد”.

الى ذلك، أصبح فيروس كورونا السبب الرئيسي التاسع للوفاة في إنجلترا الشهر الماضي، حيث خلف الفيروس نحو واحد من كل 40 حالة وفاة. وتسبب كورونا في 2.4 في المائة (969) من 40467 حالة وفاة في إنجلترا في يوليو، ارتفاعا من 0.9 في المائة من الوفيات في يونيو، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.