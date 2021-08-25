الاحتلال يهدم منزلا غرب بيت لحم

القدس المحتلة ـ د.ب.أ: أفاد مسؤول فلسطيني بهدم قوات الاحتلال الإسرائيلية منزلا في قرية الولجة، شمال غرب بيت لحم.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن رئيس مجلس قروي الولجة خضر الأعرج قوله إن المنزل يقع في منطقة عين جويزة ويعود لمواطن فلسطيني، مشيرا إلى أن عملية الهدم جرت بحجة عدم الترخيص.

ووفق الوكالة، تتعرض منطقة عين جويزة لهجمة استيطانية واسعة تتمثل بهدم منازل المواطنين الفلسطينيين وإخطار أخرى بوقف البناء، وتجريف أراضٍ، وهدم جدران.

وعلى صعيد آخر، أشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي جرفت أراضي في قرية كيسان، شرق بيت لحم، وذلك للقيام بأعمال بنية تحتية وشق شارع استيطاني لصالح مستوطنة “أبي ناحل”.

ومنذ بداية عام 2020، هدمت إسرائيل 689 مبنى في أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وهو عدد يفوق ما تعرض للهدم خلال عام بأكمله منذ عام 2016، مما أدى إلى تهجير 869 فلسطينيا وتركهم بلا مأوى.

وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، التابع للأمم المتحدة، “تشكّل عمليات الهدم وسيلة رئيسية لخلق بيئة غايتها إجبار الفلسطينيين على الرحيل عن منازلهم”.

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