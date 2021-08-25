الصحة العالمية: لا دليل على أن طالبان تعارض تطعيمات كورونا

جنيف ـ وكالات: صرحت منظمة الصحة العالمية، أنه لا يوجد أي دليل على أن حركة “طالبان” تعارض تطعيمات فيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد 19”. وقال مدير الطوارئ الإقليمي في المنطقة الشرقية لمنظمة الصحة العالمية في مكتب البحر المتوسط ريتشارد برينان، إنه ليس لدى منظمة الصحة العالمية أي اتصال يشير إلى أن حركة طالبان تعارض التطعيم ضد “كوفيد 19” وأمراض أخرى. كما قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أحمد المنظري، إن الأزمة السياسية في أفغانستان أثرت على التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، والتحصين الروتيني ضد الأمراض الأخرى. وتابع بقوله “ليس لدينا أي اتصالات تشير إلى أن السلطات الجديدة تعارض التطعيم على وجه التحديد”. واستمر بقوله “لكننا قلقون، من أن الأحداث الجارية، فإن تغطية التطعيم آخذة في التراجع، وقد يشكل ذلك خطرًا لتفشي أمراض أخرى”. واستدرك قائلا “من الواضح أن هذه أولوية، لأننا نعمل مع جميع الشركاء، لتسريع أنشطة التطعيم في أقرب وقت ممكن”.

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