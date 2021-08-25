تفكيك "إخوان السودان" تصادر أراضي منهوبة وتجمد أرصدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قرر بنك السودان المركزي تجميد وحجز أرصدة وحسابات 161 شخصا من تنظيم الإخوان الإرهابي في السودان.

وقال المركزي السوداني، في بيان له تقرر تجميد وحجز أرصدة وحسابات 161 شخصا متهمين بالاتجار في العملات والإضرار بالإقتصاد.

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وأضاف المركزي، في منشور متضمنا أسماء الذين تقرر تجميد وحظر أرصدتهم وحساباتهم، أن القرار جاء بطلب من لجنة تفكيك نظام الإخوان الحكومية.

وضمت قوائم المحظورين الصادرة من البنك المركزي، التي اطلعت عليها ”الخليج 365” شخصيات بارزة في تنظيم الإخوان الإرهابي مثل ربيع عبدالعاطي، ومحمد الأمين بركة وآخرين.

وقال مصدر لـ"الخليج 365" إن الحسابات التي تم حجزها يمارس أصحابها اتجارا غير مشروعا بالعملات الحرة والمضاربة بها بغرض الإضرار بالاقتصاد الوطني.

وأشار المصدر إلى أن كافة الأشخاص الذين تم حجز أرصدتهم يمثلون واجهات لنظام الإخوان المعزول ويقودون مخططه الرامي إلى تقويض الانتقال الديمقراطي عن طريق ضرب الاقتصاد.

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وكانت لجنة تفكيك الإخوان بالسودان بصدد إصدار 200 قرار لاجتثاث عناصر التنظيم الإرهابي، الذين يطلق عليهم الشعب السوداني الكيزان، من الخدمة المدنية والاقتصاد.

ويأتي ذلك بعد لحظات من إصدار البنك المركزي في السودان قرارا يقضي بتجميد وحجز أرصدة وحسابات 161 شخصا بينهم عناصر بارزة بتنظيم الإخوان، متهمين بالاتجار في العملات والإضرار بالاقتصاد الوطني.

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وقال عضو لجنة تفكيك الإخوان السودانية وجدي صالح، في مؤتمر صحفي بالخرطوم، الأحد، إن اللجنة تعكف على مراجعة 200 مشروع، وسترى النور تباعاً الفترة المقبلة.

وتابع أن القرارات المرتقبة بحق الإخوان ستشمل كل القطاعات في الجانب الاقتصادي والخدمة المدنية، وملف الخدمة المدنية ظل يعيق الدولة في إحداث التحول الديمقراطي الحقيقي ويبدد أموال الشعب السوداني.