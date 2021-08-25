بغداد تكشف أجندة قمة "دول الجوار"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت وزارة الخارجية العراقية، الأربعاء، عن تفاصيل أجندة قمة بغداد الإقليمية المزمع عقدها السبت المقبل.

وكانت وزارة الخارجية العراقية، أكدت أمس الثلاثاء، موعد انعقاد قمة "دول الجوار" الإقليمي والدولي في الـ28 من الشهر الحالي.



المتحدث باسم المؤتمر نزار الخير الله، وكيل وزارة الخارجية العراقية، قال خلال مؤتمر صحفي، تابعته ”الخليج 365”، إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي "شكل لجنة تحضيرية لتجهيز جميع الإجراءات المتعلقة بالقمة".

وأضاف الخيرالله، أنه "يتطلع لمشاركة على مستويات عليا في مؤتمر بغداد"، مؤكداً أن "الحضور الدولي ضرورة لتعزيز الدور العراقي".

وتابع أن " ادامة الزخم والحضور الدولي ضرورة لتعزيز دور العراق في حل أزمات المنطقة".

وبشأن أجندة القمة، أوضح أن "هذا المؤتمر على أرض العراق ليس للتباحث في القضايا الإقليمية ولكنه يرمز على التعاون والتكامل الاقتصادي بين العراق والدول الأخرى".

واستدرك بالقول : "المؤتمر يبعث برسائل إيجابية للمؤسسات المعنية بالتنمية الاقتصادية وجلب رأس المال ".

وكان العراق وجه دعوات حضور إلى المملكة العربية السعودية والأردن والكويت ودولة الإمارات العربية ومصر وقطر وفرنسا والولايات المتحدة والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وغيرهما.

ويشير المتحدث باسم المؤتمر، إلى أن "حضور قادة الدول ينعكس بشكل إيجابي على العراق وهي تأتي استجابة للثقة الدبلوماسية التي تتحرك من خلالها بغداد".

وشدد على أن "قمة بغداد" سوف تكون فرصة للعراق لتأكيد رفضه أن "يكون ساحة للصراع أو منطلقاً للاعتداء على جيرانه".

وأعلنت الحكومة العراقية، منتصف الشهر الماضي، سعيها لإقامة مؤتمر في العاصمة بغداد بحضور قادة دول الجوار لمناقشة الأوضاع العامة ووضع التصورات والمواقف تجاه العديد من القضايا التي من شأنها تحفيف حدة التوترات في المنطقة .