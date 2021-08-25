مقتل 16 جنديا من النيجر في هجوم لـ"بوكو حرام"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قالت وزارة الدفاع في النيجر، الأربعاء، إن المئات من مسلحي جماعة بوكو حرام شنوا هجوما إرهابيا على موقع عسكري في جنوب البلاد خلال الليل.



وأسفر الهجوم بحسب وزارة الدفاع النيجرية ، عن مقتل 16 جنديا من النيجر وإصابة تسعة.

وأضافت، في بيان، أن نحو 50 من المسلحين قتلوا في المعارك التي تلت الهجوم.

والأحد الماضي، قتل 19 مزارعا في هجوم شنه مسلحون يرجح أنهم إرهابيون على مصلين بمسجد في قرية بمنطقة تيلابيري (غرب) النيجر.

وتقع تيم على مسافة قرابة عشرين كيلومترا عن ثلاث قرى أخرى، زيبان كويرا زينو وزيبان كويرا تيغي وغادابو، في منطقة أنزورو، شهدت هجمات في الماضي.

وفي مارس/آذار قتل مسلحون يعتقد أنهم إرهابيون 13 شخصا، بينما أجبرت سلسلة هجمات في مايو/أيار أكثر من 11 ألف شخص من السكان على الفرار من منازلهم في هذه المنطقة.

وترتبط الجماعات الإرهابية الناشطة في المنطقة المعروفة باسم "الحدود الثلاثة" بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، خصوصا بتنظيمي القاعدة أو داعش في الصحراء الكبرى.

وتعود آخر مجزرة سقط فيها مدنيون إلى 16 أغسطس/آب في قرية داري داي (بانيبانغو) حيث قتل مسلحون على دراجات نارية 37 شخصا يعملون في حقل بينهم أربع نساء و13 قاصرا، حسب تقرير رسمي.

وتسبّبت الهجمات المتواصلة التي تشنّها الجماعات الإرهابية في النيجر بمقتل المئات منذ 2010 وبتشريد مئات الآلاف من منازلهم (300 ألف نازح ولاجئ في ديفا و160 ألفاً في الغرب قرب مالي وبوركينا فاسو).