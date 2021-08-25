الشارقة - اميمة ياسر - بعد زيادة أسعار بعض السلع الغذائية زيادة طفيفة بالسوق الحر، أصبح هناك تخوف من أصحاب البطاقات التموينية، أن تلحق سلع المقررات بمثيلتها في السوق الحر، والسؤال الأكثر تداولا بين المستفيدين من منظومة دعم السلع، هل هناك زيادة في أسعار سلع المقررات التموينية؟

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على استقرار أسعار سلع المقررات التموينية، وعدم زيادتها حيث يصرف الزيت بسعر 17 جنيها للعبوة الـ800 جم، و21 جنيها للتر، والسكر بسعر 8.5 سكر، والأرز بسعر 8 جنيه، والمكرونة بسعر 8 جنيهات للكيلو، و4 جنيهات للنصف كيلو .

وتواصل المنافذ التموينية صرف المقررات التموينية، عن أغسطس الجاري، وتضخ وزارة التموين 28 سلعة ضمن منظومة دعم السلع لصالح البطاقات التموينية.

زيت خليط 1 لتر بسعر 21 جنيها.زيت خليط 800 مللي بسعر 17 جنيها.سكر معبأ 1 كجم بسعر 8.5 جنيه.

الأرز المعبأ 1 كجم بسعر 8 جنيهات.مكرونة 1 كجم بسعر 8 جنيهات.مكرونة 500 جرام بسعر 4 جنيهات.شاي ناعم 40 جم بسعر 3 جنيهات.عدس مجروش 500 جم بسعر 8 جنيهات.مسلي صناعي 800 جم بسعر 17.25 جنيه.مسحوق اتوماتيك 1 كجم بسعر 15.75 جنيه.

مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

صابون تواليت 125 جم بسعر 5.50 جنيه.لبن جاف 125 جم بسعر 17 جنيها.خل 5% 900 ملي بسعر 4.25 جنيه.

فول معبأ 500 جم بسعر 9.90 جنيه.دقيق بلاستيك 1 كجم بسعر 7 جنيهات.دقيق ورقي 1 كجم بسعر 7 جنيهات.صلصة 300 جم بسعر 4.75 جنيه.جبن 250 جرام بسعر 5.25 جنيهجبن 500 جرام بسعر 10 جنيهاتعلبة كبريت درج 120 عودا بسعر واحد جنيه.كيس ملح طعام 300 جرام بسعر واحد جنيه.

بار حلاوة طحينية سادة 40 جراما بسعر 2 جنيه.ظرف طحينة بيضاء 28 جراما بسعر 2 جنيه.كيس سائل غسيل أواني 80 جراما بسعر 2 جنيه.علبة مرقة دجاج 8 مكعب بسعر 3 جنيهات.كيس كابتشينو أنواع 18 جراما بسعر 3 جنيهات