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السفارة تجلي المبتعثين من «نيوهيفن» حماية من الإعصار «هنري»

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الدمام - شريف احمد - تمكنت سفارة المملكة في واشنطن ، من إجلاء المبتعثين من مدينة نيو هيفن الأمريكية إلى أحد فنادق نيويورك, وذلك بعدما أسفر وصول الإعصار هنري إلى الساحل الشمالي الشرقي للولايات المتحدة عن هطول أمطار وتعطيل وسائل النقل بعدما جرى خفضه إلى عاصفة استوائية.

وذكر المركز الوطني للأعاصير في أحدث توجيهاته الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي أن هنري الذي كان إعصارا، سوف يؤدي إلى هطول ما بين بوصة إلى ثلاث بوصات من الأمطار، ومن المحتمل هطول كميات أعلى على أجزاء من لونج أيلاند ونيو إنجلاند وجنوب شرق نيويورك ونيوجيرسي وبنسلفانيا.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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