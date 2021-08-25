شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة تجلي المبتعثين من «نيوهيفن» حماية من الإعصار «هنري» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت سفارة المملكة في واشنطن ، من إجلاء المبتعثين من مدينة نيو هيفن الأمريكية إلى أحد فنادق نيويورك, وذلك بعدما أسفر وصول الإعصار هنري إلى الساحل الشمالي الشرقي للولايات المتحدة عن هطول أمطار وتعطيل وسائل النقل بعدما جرى خفضه إلى عاصفة استوائية.

وذكر المركز الوطني للأعاصير في أحدث توجيهاته الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي أن هنري الذي كان إعصارا، سوف يؤدي إلى هطول ما بين بوصة إلى ثلاث بوصات من الأمطار، ومن المحتمل هطول كميات أعلى على أجزاء من لونج أيلاند ونيو إنجلاند وجنوب شرق نيويورك ونيوجيرسي وبنسلفانيا.