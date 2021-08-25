شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اليوناني : لم نستعد بالقدر الكافي لحرائق الغابات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقر رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأربعاء، بأنه كان من الممكن بذل المزيد من الجهد لمكافحة حرائق الغابات التي اجتاحت مناطق من البلاد هذا الصيف.

وتعهد ميتسوتاكيس بتوفير المزيد من طائرات مكافحة الحرائق العام المقبل. وبالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك سلطة جديدة تتولى تنسيق قوات الطوارئ بشكل أفضل.

وقال أمام البرلمان اليوناني :"اقولها بصراحة: لقد استعددنا بشكل جيد. لكن ليس بالقدر الكافي للتعامل مع هذه الظاهرة"، وأضاف أن الحكومة ستدرس كافة التفاصيل حتى لا تتكرر الأخطاء.

ولفت إلى أن نظام الإجلاء الذي وضعته أثينا، عبر إرسال رسائل نصية للسكان، ساعد في ضمان عدم وقوع ضحايا.

وكشف أن ثَم 60 حريقا تندلع يوميا في المتوسط في اليونان منذ بدايةأغسطس.

وتجاوزت مساحات الغابات والأدغال التي تعرضت للدمار هذا الصيف وحده 100 ألف هكتار.

وتعهد رئيس الوزراء بأن يحصل جميع المتضررين على مساعدات لإعادة بناء منازلهم.