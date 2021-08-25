واشنطن عن مفاوضات فيينا: طهران تخطئ التقدير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، إيران من موقفها المتشدد في مفاوضات فيينا الخاصة بإعادة إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، إن طهران تخطئ التقدير باعتقادها أن تكثيف أنشطتها النووية قد يدفع الولايات المتحدة لتقديم مزيد من التنازلات لاستعادة الاتفاق النووي.

وأوضح روبرت مالي، المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، إذا اتخذت طهران موقفا أكثر تشددا في مفاوضات فيينا سيكون من الصعب سد الفجوات المتبقية لاستعادة الاتفاق النووي.



وأضاف روبرت مالي، أن واشنطن مستعدة لاستئناف مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي إذا قررت طهران العودة إليها.

مبعوث بايدن عن "مفاوضات فيينا": علامة استفهام كبيرة



وانطلقت المفاوضات النووية في فيينا في أبريل/نيسان الماضي بمشاركة غير مباشرة من الإدارة الأمريكية، إلا أنها وبعد عدة جولات من المحادثات لم تتوصل لإعادة إحياء الاتفاق الموقع عام 2015.

وتوقفت المفاوضات الشهر الماضي وسط أجواء عن استمرار الخلافات حول عدد من الملفات الجوهرية.