السفير البريطاني يثمن جهود الإمارات في عمليات إجلاء الأفراد من أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشاد باتريك مودي، سفير المملكة المتحدة في دولة الإمارات، بالجهود المشتركة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة التي ساهمت في إجلاء 4883 فرداً من أفغانستان إلى المملكة المتحدة عبر الإمارات .

وأوضح مودي أن التعاون بين الفريق الحكومي البريطاني في الإمارات والأصدقاء الإماراتيين مستمر لضمان العبور الآمن للرجال والنساء الشجعان الذين ساهموا بدعم الجهود الإنسانية في أفغانستان.



وأكد أن كل ذلك لم يكن ممكناً لولا الدعم الاستثنائي المقدم من حكومة دولة الإمارات، موضحاً أن ذلك التعاون أكد على قوة ومتانة الشراكة والصداقة بين الدولتين.

وعبر سفير المملكة المتحدة عن شكره وامتنانه لكافة السلطات في الإمارات، بما في ذلك مطارات دبي، وشرطة دبي، ووزارة الدفاع، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، وهيئة دبي للطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات.

وقال السفير البريطاني "نثمن الدعم الإنساني الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي لم يكن محدوداً بالمملكة المتحدة بل امتد ليشمل الشركاء الدوليين، مما يسلط الضوء على التزام دولة الإمارات بالاستمرار بجهود الإغاثة في أفغانستان، ودعم جهودنا".