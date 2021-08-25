تراجع "كبير" بمخزونات النفط الأمريكية يعيد للخام مكاسبه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع الماضي المنتهي بتاريخ 20 أغسطس/آب الجاري.. فماذا حدث لأسعار الخام؟

وتلقت أسعار النفط بيانات تراجع المخزون المريكي، بتعزيز صعودها من هبوط في منتصف جلسة اليوم.



وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة، تراجعت بمقدار 3 ملايين برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي المنتهي بتاريخ 20 أغسطس/آب الماضي، إلى 432.6 مليون برميل.



وعقب البيان، صعدت أسعار النفط الخام بنسبة 0.26% بالنسبة لخام برنت القياسي إلى 70.59 دولارا للبرميل، كما صعدت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.12% إلى 67.64 دولارا للبرميل.



وتقل مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 6% عن متوسط ​​الخمس سنوات لهذا الوقت من العام، فيما انخفض إجمالي مخزونات وقود السيارات بمقدار 2.2 مليون برميل الأسبوع الماضي وهي أقل بنسبة 3% تقريبًا من متوسط ​​الخمس سنوات لهذا الوقت من العام.

وانخفض مخزون البنزين ومكونات المزج النهائي على حد سواء الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات الوقود المقطر بمقدار 0.6 مليون برميل الأسبوع الماضي وهي أقل بحوالي 8% من متوسط ​​الخمس سنوات لهذا الوقت من العام.

وبلغ متوسط ​​مدخلات مصفاة النفط الخام الأمريكية 16.1 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، وهو ما يزيد بمقدار 66 ألف برميل يوميا عن متوسط ​​الأسبوع السابق.

وعملت المصافي بنسبة 92.4% من طاقتها التشغيلية الأسبوع الماضي بينما ارتفع إنتاج البنزين الأسبوع الماضي، بمتوسط ​​10.2 مليون برميل يوميا. وزاد إنتاج الوقود المقطر الأسبوع الماضي بمتوسط ​​5.0 مليون برميل يوميا.

وبلغ متوسط ​​واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 6.2 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي، بانخفاض 193 ألف برميل يوميا عن الأسبوع السابق.

وعلى مدى الأسابيع الأربعة الماضية، بلغ متوسط ​​واردات النفط الخام حوالي 6.3 مليون برميل يوميا، بزيادة 8.8% عن نفس فترة الأربعة أسابيع من العام الماضي.

وبلغ متوسط ​​واردات وقود السيارات (بما في ذلك مكونات مزج البنزين والبنزين النهائي) الأسبوع الماضي 1.1 مليون برميل يوميا، وبلغ متوسط ​​واردات الوقود المقطر 288000 برميل يوميا.

وبلغ متوسط ​​إجمالي المنتجات الموردة خلال فترة الأربعة أسابيع الماضية 21.0 مليون برميل يوميا، بزيادة قدرها 13.4% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وعلى مدى الأسابيع الأربعة الماضية، بلغ متوسط ​​إنتاج وقود السيارات 9.5 مليون برميل يوميا، بزيادة قدرها 8.0% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ متوسط ​​إنتاج الوقود المقطر 3.9 مليون برميل يوميا خلال الأسابيع الأربعة الماضية، بزيادة قدرها 6.8% عن نفس الفترة من العام الماضي.