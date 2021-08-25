الممثلة الأممية بالعراق تحذر من مقاطعة الانتخابات التشريعية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الممثلة الأممية في العراق، جينين هينيس-بلاسخارت، الأربعاء، إن مسؤولية إنجاح الانتخابات المقبلة تقع على عاتق الأطراف المعنية والسلطات في بغداد، محذرة من مقاطعة الاقتراع.

وتابعت هينيس-بلاسخارت "انتخابات أكتوبر (تشرين أول) المقبل تمتلك الإمكانات لتكون مختلفة عن مثيلتها عام 2018".

وأضافت "أدعو جميع الأطراف المعنية إلى التمسك بالحقائق والتركيز على مسؤولياتها وعدم استخدام الأمم المتحدة كبش فداء".

ومضت قائلة "مصداقية انتخابات أكتوبر المقبل ستكون أساسية لمستقبل العراق".

وذكرت المسؤولة الأممية أيضا "مقاطعة الانتخابات ليست استراتيجية فعالة ولن تقدم أي حلول".

ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية العراقية في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.