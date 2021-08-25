شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. إطلاق نار خارج السفارة الفرنسية في تنزانيا ومقتل مسلح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ذكرت صحيفة سيتزن الخاصة على موقعها الإلكتروني، الأربعاء، إن مهاجما بحوزته بندقيتان قتل شرطيين قرب السفارة الفرنسية في العاصمة التنزانية دار السلام قبل أن يلفظ أنفاسه إثر إطلاق النار عليه.



وقالت الشرطة في تنزانيا، إن ثلاثة أشخاص، بينهم ضابطا شرطة، قتلوا بالرصاص في مواجهة بالقرب من السفارة الفرنسية في دار السلام.

وصرح المفتش العام للشرطة سيمون سيرو للصحفيين بأن المسلح أجنبي، وأن الشرطة تعتقد أنه من الصومال.