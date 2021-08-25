شكرا لقرائتكم خبر عن وفد برلمان سيراليون لـ"أفريقية النواب" عن سد النهضة: سنحاور إثيوبيا للوصول لحل وسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب حاتم الجبلي، اليوم الأربعاء، بمقر اللجنة، وفد من برلمان سيراليون برئاسة ماثيو نيو فاه زعيم الأغلبية، ورئيس لجنة العمل الحكومي وإيمليا تونجاي زعيم المستقلين بالبرلمان السيراليونى.

وأكد ماثيو نيو فاه، رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بالبرلمان السيراليونى أهمية تعميق المصالح المشتركة بين مصر وسيراليون في كافة المجالات عبر طرق مختلفة منها جمعية الصداقة البرلمانية. وشدد ماثيو نيو علي دعم مواقف مصر وكذا التعاون في المجالات المختلفة، مضيفا: "لقد تابعت قضية سد النهضة وقابلت عدد من الدول خلال اجتماعات الأمم المتحدة بهدف حل أزمة سد النهضة بين الأطراف الثلاثة" .

وأشار إلى أن وزيرى الخارجية المصرى سامح شكرى وديفيد فرانسيس وزير الخارجية والتعاون الدولي السيراليونى، ناقشا خلال لقائهما أزمة "سد النهضة" وتأثيرها على دول المصب، وأكدا إنها تؤثر على الشعوب ولابد من حل وسط.

وتابع رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بالبرلمان السيراليونى، قائلا: "الوزيرين أكدا أن سد النهضة يؤثر على الأمن المائي ..ولابد أن نتحدث مع أثيوبيا". وأشار ماثيو إلي أن مصر تغلبت على الإرهاب الذى واجهها فى مرحلة سابقة، وتسعى لحماية الأمن المائى الآن، وأعد بالحديث مع كافة الأصدقاء في البرلمانات المختلفة حول هذه القضية.

ولفت إلى حرص سيراليون على الحوار مع حكومة إثيوبيا من أجل التوصل لحل وسط يحقق مصالح كل الدول محذرا فى ذات الوقت من الأثر البيئى للسد.

وقال رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بالبرلمان السيراليونى إن سد النهضة يؤثر على حصة مصر المياه، ولابد من مفاوضات تحل هذه الأزمة، وأيضا المشاكل التي تواجه السودان، مضيفا: "نسعى لحل المشكلة وأن يصل لحل يرضي جميع الأطراف".

كما أكد أيضًا على ضرورة تعظيم التعاون الاقتصادي بين مصر وسيراليون، والتنسيق مع القطاع الخاص في كلا من البلدين وإعداد التشريعات اللازمة لذلك، قائلا: "هذا مهم لتهيئة المناخ لرجال الأعمال في كلا من البلدين".

ولفت رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بالبرلمان السيراليوني إلى التطلع لتقوية العلاقات في مجال التجارة والاقتصاد، موضحًا أن سيراليون لديها المعادن والألماظ.

ومن جانبه، تحدث النائب شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الإفريقية عن تشكيل البرلمان وكيف أنه يمثل جميع الفئات المجتمعية، وتحدث أيضًا عن نسبة تمثيل المرأة أيضًا، وكذا المشروعات الهامة فى مصر ومنها العاصمة الإدارية.

فيما أكدت النائبة رشا سعيد صبحي سليمان، إن الدعوة لحماية الأمن المائي سواء لمصر أو السودان ليس جديد على دولة سيراليون وأن حماية الأمن القومي المائي لدول المصب ضرورة للحفاظ على السلام المجتمعى، موضحة أن المرأة وصلت للعديد من المراكز القيادية، وأن التمكين السياسي للمرأة تحقق على أرض الواقع.