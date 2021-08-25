طرح محطتي قسطل وقورتة بري أسوان للإحلال والتجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، خلال لقائه اليوم الأربعاء، بالمهندس محمد عبدالعاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الري، العمل على إيجاد حلول جذرية لأى مشاكل أو تحديات طارئة سواء للمزارعين أو لمرشحات ومحطات مياه الشرب.

وطالب محافظ أسوان بتوفير مركز صيانة متخصص لسرعة إصلاح وصيانة الوحدات والطلمبات الخاصة بمحطات الري، مدعم بقطع الغيار والزيوت وأطقم الصيانة، نظرًا لبعد المسافة بين أسوان وهذه المراكز المتواجدة في الوجه البحري، ما يعمل على إنجاز هذه الأعمال في أقل وقت ممكن، وتخفيف المعاناة عن أهالي القرى الواقعة في نطاقها المحطات.

وأضاف رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، أنه خلال الأيام القادمة سيجري طرح محطتي طلمبات قسطل وقورتة للري للإحلال والتجديد.

واستكمل أنه يجري تنفيذ أعلى معدلات للصيانة الكاملة والجزئية لمحطات الري على مستوى الجمهورية داخل محافظة أسوان، بإجمالى 176 عملية، وخاصة مع وجود 138 محطة طلمبات على مستوى المحافظة لري زمام الأراضي الزراعية تصل لأكثر من 300 ألف فدان.