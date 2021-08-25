برلمانية: مستشار الرئيس وعد باتخاذ اللازم بشأن مصابات فريق كرة السرعة بدسوق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب ونائبة محافظة كفر الشيخ، إنها تواصلت مع الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي للشؤون الصحية، لإبلاغه بمناشدات أولياء أمور مصابات فريق كرة السرعة بدسوق، لشموله برعايته المباشرة البطلات المصابات، حيث إنهم يتمنون التدخل السريع وعلاج بناتهم.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها أبو السعد إلى المحررين البرلمانين، اليوم الأربعاء، حيث أوضحت أن مستشار الرئيس وعد بالاهتمام الشخصي بالموضوع، واتخاذ ما يلزم سريعًا، ووعد بالمتابعة والاطلاع على كل التقارير بشكل شخصي.

وأكدت النائبة أنها تلقت رسالة طمأنة من مستشار رئيس الجمهورية بشأن اتخاذ اللازم بشأن من تعرض إلى حالة بتر.

ونقلت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة شكر الأهالي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على اهتمامه، معبرة عن خالص تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل والعودة سريعًا إلى الملاعب.