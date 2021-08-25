"التعليم" تنظم التصفيات النهائية لمسابقة الرائد العام المثالي على مستوى الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

نظَّم الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية، اليوم الأربعاء، التصفيات النهائية لمسابقات الرواد المثاليين (معلمين) للمراحل الثلاث تحت شعار (الاتحادات الطلابية والتحول الرقمي)، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الفترة من (21/8/2021 إلى 30/8/2021).

وقالت إلهام إبراهيم، رئيس قطاع الخدمات والأنشطة، إن تنظيم برنامج التصفية النهائية للمسابقة، يتضمن اختيار الرائد العام (مدير المدرسة) المثالي، والرائد (المعلم) المثالي، والإخصائي الاجتماعي (مسؤول الاتحادات الطلابية) المثالي للمراحل الثلاث على مستوى الجمهورية، والتي تهدف إلى تشجيع الرواد العموم على امتلاك المعرفة وتوظيفها بصورة علمية ومنظمة لتلبية احتياجات الطلاب والمدرسة، وتحفيز رواد عموم الاتحادات الطلابية على القيام بالأنشطة والبرامج الجديدة التي تدعم الجوانب المعرفية والمهارية والوجدانية للطلاب، بالإضافة إلى تبادل التجارب الناجحة بين رواد عموم الاتحادات الطلابية على مستوى الجمهورية؛ بما يسهم في اكتساب المعارف والخبرات الجديدة، وتعزيز دور الرواد العموم للاتحادات الطلابية في رعاية ونمو القيادات الطلابية، وتقديم حلول عملية إجرائية للمشكلات التي يعانيها التعليم.

وأضاف أحمد موسى، الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية، أن التصفيات النهائية لمسابقة الرائد العام (مدير المدرسة) المثالي للمراحل الثلاث، تتم وفقًا لعدة معايير؛ منها: تقديم نموذج لمشروع ناجح تم تنفيذه داخل المدرسة، يتسم بالنزعة الابتكارية، وأن يخدم العملية التعليمية، ويُسهم في حل إحدى مشكلاتها، ويحقق الأهداف العامة للاتحادات الطلابية والموضوع المحوري لهذا العام، وامتلاك رائد عام اتحاد طلاب المدرسة المهارات المهنية والحياتية والتكنولوجية، وقدرته على الاستفادة من بنك المعرفة واستثماره في خدمة العملية التعليمية.

وأوضح موسى أن التصفيات النهائية لمسابقة الرائد (المعلم) المثالي للمراحل الثلاث تتم وفقًا لعدة معايير؛ منها: دور رائد الفصل في اكتشاف ورعاية القيادات الطلابية، وتفعيل حصة الريادة، وكيفية تحقيق الهدف منها، وقدرته على توظيف مبادئ وأهداف الاتحادات الطلابية والريادة في بناء الشخصية المتكاملة، بالإضافة إلى دوره في تمكين القيادات الطلابية من الحكم الذاتي والإدارة الذاتية.

وتابع الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية بأن التصفية النهائية لمسابقة الإخصائي الاجتماعي (مسؤول الاتحادات الطلابية) المثالي للمراحل الثلاث، أجريت وفقًا لعدة معايير؛ منها: السمات الشخصية والمهارات المهنية والرقمية التي يمتلكها الإخصائي الاجتماعي، وتقديم بحث نظري عن إحدى المشكلات التي تواجهه في المجتمع المدرسي مع الطلاب، وإعداد برنامج للممارسة المهنية، ومدى إلمامه والتزامه بتطبيق القرار الوزاري 62، واستخدام منصات التعلم الذاتي، والسجلات، وكذلك أدوات ووسائل تفعيل الموضوع المحوري.

وأجريت التصفية النهائية بحضور إلهام أحمد إبراهيم رئيس قطاع الخدمات والأنشطة، والدكتور رمضان محمد رمضان مدير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للأمن، وتم التحكيم من خلال الدكتورة راندة شاهين، رئيس قطاع التعليم العام، والدكتور محمد جاد مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، والدكتور محمد ناصف شعبة التعليم الفني بالمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، ويسري محمود محمد رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، وبعض قيادات الوزارة والاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية.

جدير بالذكر أن الاتحاد العام سوف يقوم بتكريم المشاركين من رواد العموم (مديري المدارس) المثاليين، والرواد (المعلمين) المثاليين، والإخصائيين الاجتماعيين (مسؤولي الاتحادات الطلابية) المثاليين على مستوى الجمهورية للمراحل الثلاث بتسليمهم وشاح التميز وميدالية اتحاد الطلاب، كما سيقوم بتكريم الخمسة الأوائل من كل مرحلة في مسابقات (الرائد العام المثالي- الرائد المثالي- الإخصائي الاجتماعي المثالي) بعد الانتهاء من التصفية النهائية وإعلان النتيجة.