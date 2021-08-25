لا نستهدف الربح.. "الزراعة": أسعار التقاوي أقل من الأعوام السابقة.. ونستعد للموسم الشتوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال د.حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، إن الإدارة تقوم بتوفير تقاوي منتقاة عالية الإنتاجية، مع ضرورة الالتزام باتباع السياسة الصنفية لكل محصول لتحقيق أعلى إنتاجية، وأن أسعار التقاوي هذا العام أقل من الأعوام السابقة؛ من أجل دعم المزارعين.

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي لتطوير وتنمية الريف المصري، وتنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بدعم المزارعين من خلال توفير تقاوي عالية الجودة وبأسعار مناسبة.

وأضاف إبراهيم أن الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي تابعة لوزارة الزراعة ولا تهدف إلى تحقيق الربح، وأنه جار حاليًّا تجهيز تقاوي المحاصيل الشتوية؛ استعدادًا لبدء موسم الزراعة.

وناشد رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي جميع المزارعين، الحرص على شراء التقاوي المضمونة بالأسعار المعلنة، والإبلاغ عن أية مخالفات على أرقام الخط الساخن لوزارة الزراعة 15500 أو 19561، أو خدمة الواتس 01111866710، أو الإدارة العامة للتسويق 0235694050.