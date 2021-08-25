احتفال وتأبين.. كيف استقبل "الزملكاوية" في دُبي الفوز بالدوري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد زكريا:

استعد "الزملكاوية" في كل مكان لتلك المباراة، وكان الزمالك على موعد بالأمس مع لقاء الإنتاج الحربي، فالفوز بالمباراة كان يعني حسم الزمالك للقب الدوري المصري الممتاز، بعد غياب دام لست سنوات، وهو ما احتاج استعداد من نوع خاص من "ملتقى الزمالك في دبي"، استعداد توّج بالفوز بهدفين مقابل لا شيء وبالدوري، وبفرصة فرِحة لتأبين أحد أعضاء الملتقى المتوفين بأمل تحقيق هذا الإنجاز.

قبل تلك المباراة، استعد أعضاء الملتقى، وهو تجمع من "الزملكاوية" الموجودين في دبي، للاحتفال الذي توقعوا قبلها، وحلموا لسنوات لعيش لحظاته، كما يحكي مؤسسه هيثم الحفناوي لـ"الخليج 365".

وتوّج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز، بعد الفوز على الإنتاج الحربي بثنائية نظيفة في إطار مواجهات الجولة الـ33 بالدوري المصري، ليصعد للنقطة 79 ويحسم لقب الدوري متقدما على الأهلي في المركز الثاني برصيد 73 نقطة، قبل الجولة الأخيرة من انتهاء الدوري المصري الممتاز.

لا يفوت أعضاء الملتقى فرصة لمؤازرة الزمالك في تجمعات، من المدرجات إن ذهب إلى الإمارات، وفي مكان يتفقوا عليه إن كانت المباراة خارجها، فاجتمع بالأمس حوالي 100 شخص لمشاهدة المباراة والاحتفال بالفوز والدوري، وتأبين أحد أعضاء الملتقى واسمه محمد شحاتة محمد جلال، وكان توفي في 15 سبتمبر 2020 في أحد تجمعاتهم.

كان فوز الزمالك المريح بهدفين داعي لفرحة المجتمعين، وكان لتعادل الأهلي وزيادة الفارق بينه والزمالك لست نقاط داعي لفرحة أكبر، وهو ما استدعى احتفال الجميع لمدة ليست بقصيرة بعد المباراة، ولرفع صور زميلهم الذي توفي بحلم اللحاق بتلك اللحظة الفرِحة.

يُخطط الأعضاء الالتقاء في المباراة الأخيرة بالدوري، والذي ينتظر أن يتسلم فيه الزمالك درع الدوري، ووضعوا خطة للاحتفال سويا، يقول الحفناوي إنهم يخططون لشراء تورتة وتشغيل الأغنيات "الزملكاوية" والهتاف على حسها.