مغادرة أولى طلائع الجسر الجوي السعودي الإغاثي إلى الجزائر

وغادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم ، طائرة تمثل أولى طلائع الجسر الجوي، وعلى متنها مواد غذائية وإيوائية متنوعة وأدوية ومستلزمات طبية، متجهة إلى الجزائر العاصمة.
ويأتي ذلك تأكيدا للدور الإنساني الذي تضطلع به المملكة في مد يد العون للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات، وتدلل على عمق العلاقات المتينة التي تربط بين البلدين الشقيقين.
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