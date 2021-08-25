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مغادرة أولى طلائع الجسر الجوي السعودي الإغاثي إلى الجزائر

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إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، سيّر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جسرا جويا إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، يحمل مساعدات إنسانية عاجلة للمساهمة في تخفيف الآثار الناجمة عن الحرائق التي اندلعت ببعض المدن الجزائرية مؤخرا وأدت لخسائر بشرية ومادية كبيرة.

وغادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم ، طائرة تمثل أولى طلائع الجسر الجوي، وعلى متنها مواد غذائية وإيوائية متنوعة وأدوية ومستلزمات طبية، متجهة إلى الجزائر العاصمة.

ويأتي ذلك تأكيدا للدور الإنساني الذي تضطلع به المملكة في مد يد العون للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات، وتدلل على عمق العلاقات المتينة التي تربط بين البلدين الشقيقين.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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