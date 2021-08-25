ولي العهد يتسلم رسالة من أمير قطر

وفي بداية الاستقبال، رحب ولي العهد بوزير الخارجية القطري، فيما نقل سعادته تحيات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي العهد، كما حمله سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين وتحياته لأمير دولة قطر.
وقد تسلم ولي العهد خلال الاستقبال رسالة من أمير دولة قطر.
كما جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والمسائل ذات الاهتمام المشترك.
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