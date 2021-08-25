ولي العهد السعودي يستقبل وزير الخارجية القطري

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 أغسطس 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 25 - أغسطس - 2021 3:35 مساءً

استقبل ولي العهد السعودي، الامير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في قصر نيوم.

وعن تفاصيل هذا اللقاء، أشارت وزارة الداخلية السعودية أن “الامير محمد بن سلمان رحب بالشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، فيما نقل وزير الخارجية القطري تحيات أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولولي العهد ، كما حمله الامير محمد بن سلمان تحيات الملك سلمان للأمير القطري”.

هذا وتسلم الامير محمد بن سلمان خلال الاستقبال، رسالة من أمير قطر، وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والمسائل ذات الاهتمام المشترك.