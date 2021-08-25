اخبار العالم

وزارة مصرية تعلن عن شرط للسماح لموظفيها بالعمل

0 نشر
محرر أ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 أغسطس 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 25 - أغسطس - 2021 3:11 مساءً

علم مصر

أعلن وزير التنمية المحلية المصري محمود شعراوي، أنه لن يتم السماح لأي موظف بدخول الوزارة دون الحصول على التطعيم الخاص بكورونا، ووجود الشهادة الخاصة بذلك.

وأشار إلى أن الأوامر ستطبق بعد انتهاء أعمال تطعيم كل العاملين داخل ديوان الوزارة، مؤكدا أن العاملين بالوزارة يتم تطعيمهم حاليا للوقاية من فيروس ، بواسطة لجان من الصحة، وبعد الانتهاء من تطعيم جميع العاملين بمقر الوزارة غير مسموح بدخول موظف غير حاصل على اللقاح.

كما لفت إلى أنه يتم التواصل مع وزارة الصحة لاستكمال تطعيم كل العاملين بديوان الوزارة والجهات التابعة خارج مبنى الوزارة، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدا انتظام تلقي موظفي الوزارة للقاح، بالتعاون مع وزارة الصحة، في إطار خطة الحكومة للانتهاء من تطعيم كل العاملين بالوزارات والدواوين الحكومية والقطاعات والهيئات والجهات التابعة للقاح كورونا للحد من مخاطر الإصابة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا