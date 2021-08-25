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عاجل.. فرنسا تدعو الى الحوار بعد إعلان الجزائر قطع علاقاتها مع المغرب

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محمد الفلاح - الأربعاء 25 أغسطس 2021

دعت فرنسا إلى "الحوار" من أجل "الاستقرار" الاقليمي، بعد إعلان الجزائر قطع علاقاتها مع المغرب.

 

وأمس الثلاثاء، أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، عن قرار بلاده قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المملكة المغربية، موضحاً أن القنصليات ستستمر في مباشرة عملها التقليدي دون أن تتجاوز حدودها.

 

ووجه لعمامرة انتقادات للرباط، متهما إياها بـ"استهداف أمن الجزائر" من خلال "أعمال عدائية".

 

في المقابل أعرب المغرب عن أسفه لقرار الجزائر؛ معتبرا أنه "غير مبرر"، مشددا على أن الاتهامات غير صحيحة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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