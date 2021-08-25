بعد يوم واحد.. تحرير مختطف واعتقال خاطفيه جنوبي العراق

وقالت الوكالة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "بعد ورود اخبار أفادت بحدوث جريمة خطف مواطن من قبل مجهولين وتم الاتصال من هاتف المخطوف على ذويه ومساومتهم على مبلغ مالي مقابل اخلاء سبيله، باشرت قوة أمنية متخصصة من قسم مكافحة الاجرام في البصرة بوضع خطة و نصب كمين محكم و الاستمرار بالمساومة تم تحديد مكان الاستلام والتسليم في منطقة القبلة حي الشهداء (دور التجاوز) حيث تم الاستدلال على مكان احتجاز المخطوف".وبينت، أنه "بعد تضييق الخناق ومحاصرة مكان الاختطاف تم تحريره و القاء القبض على الخاطفين".

وأوضح البيان، أن "حادث الاختطاف مضى عليه يوم واحد وقد تم تسليم المخطوف إلى أحد المراكز الأمنية لإكمال الإجراءات القانونية فيما تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الخاطفين وتوقيفهم وفق احكام المادة ٤٢١ من قانون العقوبات العراقي".

