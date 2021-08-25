الأولمبية العراقية تبحث تحضيرات آسياد هانزو

وقالت اللجنة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن حمودي "إستمع لأطاريح الاتحادات ومتطلبات إعداد الرياضيين العراقيين التي قدمها رؤساء الاتحادات أو من مثلهم في الاجتماع".

وبيّن حمودي، ان "اللجنة الأولمبية، تأمل مشاركة فاعلة، ومنافسة على المستوى القاري ولا تريد ان يكون الحضور الأولمبي العراقي تكميلياً، مبيناً أن التنافس الجاد في الآسياد يشكّل أولى خطوات السعي للحصول على وسام ننتظره جميعاً في باريس 2024".



وطالب حمودي، رؤساء الاتحادات بتقديم مناهجهم الفنية والتدريبية واعداً بتذليل ما يعترض مراحل إعداد الرياضيين، وحسر المشاركة بأفضل الرياضيين سعياً لمشاركة نوعية تحقق للرياضة العراقية مراكز تليق بها في آسياد هانزو 2022.

وحضر اللقاء تحسين احمد الحسون رئيس اتحاد الشراع والألعاب المائية، وهرده رؤوف عضو المكتب التنفيذي رئيس اتحاد الطاولة، ومحمد هاشم الاعرجي رئيس إتحاد كرة اليد، وعلي حميد الأمين المالي لاتحاد الدراجات، وظافر عبد الأمير رئيس إتحاد الشطرنج، كما حضره أيضا النائب الثالث لرئيس اللجنة الأولمبية أحمد حنون الساعدي، وعضو المكتب التنفيذي باسم أحمد ، والمستشار الأولمبي تيرس عوديشو ومدير القسم المالي في اللجنة الأولمبية أحمد صبري، ومدير العلاقات الخارجية فيها هيثم عبدالحميد.

