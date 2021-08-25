كين يحسم مصيره مع توتنهام

وأكد كين في بيان عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، استمراره مع سبيرز.

وقال كين: "كان أمرا مذهلا أن أرى الاستقبال الذي تلقيته من جمهور سبيرز يوم الأحد، إضافة إلى قراءة بعض رسائل الدعم التي حصلت عليها في الأسابيع القليلة الماضية، سأبقى في توتنهام هذا الصيف، وسأركز بنسبة 100% على مساعدة الفريق لتحقيق النجاح".

