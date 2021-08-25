انت الان تتابع خبر كين يحسم مصيره مع توتنهام والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-08-25 | 14:52
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حسم هاري كين،اليوم الاربعاء، الجدل بشأن مستقبله، بالبقاء ضمن صفوف نادي توتنهام هذا الموسم.
وأكد كين في بيان عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، استمراره مع سبيرز.
وقال كين: "كان أمرا مذهلا أن أرى الاستقبال الذي تلقيته من جمهور سبيرز يوم الأحد، إضافة إلى قراءة بعض رسائل الدعم التي حصلت عليها في الأسابيع القليلة الماضية، سأبقى في توتنهام هذا الصيف، وسأركز بنسبة 100% على مساعدة الفريق لتحقيق النجاح".
وقال كين: "كان أمرا مذهلا أن أرى الاستقبال الذي تلقيته من جمهور سبيرز يوم الأحد، إضافة إلى قراءة بعض رسائل الدعم التي حصلت عليها في الأسابيع القليلة الماضية، سأبقى في توتنهام هذا الصيف، وسأركز بنسبة 100% على مساعدة الفريق لتحقيق النجاح".
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