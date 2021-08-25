19 ولاية أمريكية لم تحكمها امرأة.. تعرف عليها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انضمت الحاكمة الجديدة لولاية نيويورك، لتسع أخريات يخدمن بنفس المنصب، لكن بقية الولايات لم تحكمها امرأة في التاريخ الأمريكي.

لذلك اعتبرت شبكة "سي إن إن" أن أداء الديمقراطية كاثي هوكول، اليمين، كأول حاكمة لولاية نيويورك، يعد بمثابة تقدم، لكنها قالت أيضًا إنه بالتدقيق في سجل الحاكمات النساء، فمن الواضح أن المساواة بين الجنسين أمامها طريق طويل لتقطعه.



وطبقًا لبيانات أصدرها مركز المرأة الأمريكية والسياسات بجامعة روتجرز، تعتبر هوكول الحاكمة رقم 45 فقط في تاريخ الولايات المتحدة الممتد على مدار 245 عاما.

وبإضافة نيويورك، حصلت 31 ولاية الآن على حاكمة سيدة، بينما لم تحكم 19 ولاية أخرى سيدة.

وفي حين أن 27% من مقاعد الكونجرس الحالي تشغلها النساء – أعلى نسبة مئوية في التاريخ – فإن 18% فقط من حكام الولايات من النساء.

وقال خبراء إن النساء يواجهن صعوبة في أن يتم انتخابهن لمنصب الحاكم لعدة أسباب.

وقالت ديبي والش، مديرة مركز المرأة الأمريكية والسياسات، إن "أكبر الأسباب هو التصور بأن الصفات القيادية التي يحتاجها المرء ليكون حاكمًا (أو رئيسًا) ليست تلك التي تمتلكها المرأة".

وأشارت إلى أن صورة الحاكم (أو الرئيس) ما زالت ذكورية مع قوالب نمطية جنسانية حول كيفية قيادة الرجال؛ لافتة إلى أن فكرة ميل النساء للعمل بشكل تعاوني ساعدت على انتخابهن كمشرعات على مستوى الولاية أو المستوى الفيدرالي، لكن هذه الصورة النمطية عملت ضدهن مع القيادة التنفيذية المنتخبة.

حقائق عن الحاكمات

وأشارت "سي إن إن" إلى أن قائمة الحاكمات تتضمن 27 حاكمة ديمقراطية و18 جمهورية؛ إضافة إلى شغل النساء منصب الحاكم بأراضي جوام وبورتوريكو.

وكانت وايومنغ أول ولاية تحصل تقودها حاكمة سيدة؛ حيث فازت نيللي تايلي روس في انتخابات خاصة عام 1925 لتحل محل زوجها بعد وفاته.

وحكمت أريزونا أربع حاكمات، أكثر من أي ولاية أخرى؛ وكنّ من كلا الحزبين الرئيسيين، وثلاثة منهن خدمن لفترات متتالية.

ومن الـ45 حاكمة، تم انتخاب 30 لأول مرة عن استحقاق، ثلاثة منهن بدل أزواجهن، و12 – بينهن هوكول، أصبحن حاكمات بالخلافة الدستورية.

وعام 1975، أصبحت إيلا غراسو أول سيدة يتم انتخابها لتصبح حاكمة ولاية كونيتيكت بصفتها الخاصة.

وخدمت ثلاث نساء من صاحبات البشرة الملونة أيضًا بمنصب الحاكم، وهن: الجمهورية نيكي هيلي من كارولينا الجنوبية، والجمهورية سوسانا مارتينيز من نيومكسيكو، والديمقراطية ميشيل لوجان جريشام من نيومكسيكو، ولم تشغل أي امرأة أمريكية سوداء أو من السكان الأصليين منصب حاكم على الإطلاق.

وبالنسبة للولايات التسعة التي تحكمها سيدة الآن، هي: أوريجون، نيويورك، ألاباما، كانساس، نيومكسيكو، ماين، ساوث داكوتا، أيوا، وميشيجان.

أما الولايات الـ19 التي حكمها حكام رجال فقط، هي: أركنساس، كاليفورنيا، كولورادو، فلوريدا، جورجيا، أيداهو، إلينوي، إنديانا، ماريلاند، مينيسوتا، ميسوري، ميسيسيبي، نورث داكوتا، نيفادا، بنسلفانيا، تينيسي، فيرجينيا، ويسكونسن، فيرجينيا الغربية.